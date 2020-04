Coronavirus, “Così curo i pazienti con l’idrossiclorochina, i risultati sono fenomenali”: il più discusso medico americano spiega i segreti del trattamento

Negli Stati Uniti sta facendo molto discutere il trattamento a base di idrossiclorochina contro il coronavirus del dott. Vladimir Zelenko. Ai servizi della Cnn e del Washington post, si è aggiunto il New York Times, che oggi gli ha dedicato un focus. Nella video-intervista esclusiva, riportata dal sito del Tempo, Zelenko illustra i risultati raggiunti su 700 casi diagnosticati, 200 dei quali ad alto rischio. “Se il trattamento è applicato prima dell’aggravarsi del paziente e che sia necessario il ricovero in ospedale, i risultati sono fenomenali“, spiega. Vuol dire “nessun morto, due pazienti che respirano con l’ausilio di un respiratore, quattro in ospedale con la polmonite e in cura con antibiotici, due dei quali sono tornati a casa“.

“Si usano tre sostanze molto comuni: l’idrossiclorochina, l’azitromicina che è l’antibiotico più famoso al mondo, e lo zinco“. Ma il trattamento non può essere usato con tutti, va somministrato alle persone giuste, in grado di rispondere alla cura, e al momento giusto: “I farmaci non sono caramelle, hanno effetti collaterali. Con questi farmaci stiamo cercando di indebolire e rallentare la proliferazione del virus, dando al sistema immunitario più tempo per distruggerlo prima che lui distrugga i polmoni. Il concetto è questo, e funziona”, ha aggiunto.

L’idea di Zelenko nasce da un’intuizione di un ricercatore italiano dell’Iss, Andrea Savarino, che nel 2003, durante la Sars1, intuì la possibilità di un trattamento a base di clorochina. Alcuni studi scientifici cinesi hanno confermato i risultati del lavoro di Savarino, a cui ultimamente si è aggiunto uno studio francese del dipartimento di infettivologia di Marsiglia. In questa pubblicazione francese i pazienti, casi confermati di Covid-19, a cui sono stati fatti giornalmente tamponi di controllo, sono stati inseriti in un protocollo per ricevere 600 mg di idrossiclorochina al giorno. Al trattamento, a seconda della loro presentazione clinica, è stata aggiunta l’azitromicina. Nel dettaglio, i pazienti che hanno fatto parte della sperimentazione erano 6 asintomatici, 22 con sintomi di infezione del tratto respiratorio superiore e 8 con sintomi di infezione del tratto respiratorio inferiore. L’azitromicina aggiunta all’idrossiclorochina si è mostrata significativamente più efficiente per l’eliminazione del virus, e i casi trattati hanno mostrato una riduzione significativa del trasporto virale e una durata media molto inferiore rispetto a quanto riportato in letteratura in pazienti non trattati. La conclusione dello studio è che, nonostante le dimensioni ridotte del campione, il trattamento con idrossiclorochina è significativamente associato alla riduzione o scomparsa della carica virale nei pazienti Covid-19 e il suo effetto è rafforzato dall’azitromicina.