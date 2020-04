Anche oggi 2 aprile 2020 vengono aggiornati di ora in ora i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, da Nord a Sud, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

Sale a 18 il numero dei pazienti guariti dal Coronavirus in Valle d’Aosta. Il dato è stato comunicato dall’Unità di crisi. Tra questi anche un bambino di quattro anni e mezzo e un’anziano di 75 anni.