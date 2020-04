Coronavirus, il Commissario Arcuri: “Contratti per 660 milioni di mascherine a 0.38 euro”

Sono Fab, Marobe, Mediberg, Parmon e Veneta Distribuzione le prime aziende italiane con cui il commissario Domenico Arcuri ha sottoscritto contratti per 660 milioni di mascherine chirurgiche ad un prezzo medio di 0,38 euro. ”Desidero davvero ringraziare queste eccellenze italiane – ha detto Arcuri – che, in questo periodo di emergenza, hanno mostrato una straordinaria disponibilità, ma anche un forte senso di responsabilità nel definire il prezzo di vendita delle loro mascherine. Nessuno di questi produttori vende ad un prezzo superiore ai 50 centesimi”.

“Si tratta di un primo importante passo – ha poi aggiunto il commissario Arcuri – ‘stiamo contattando le altre 108 aziende italiane, incentivate grazie a CuraItalia, l’agevolazione messa in campo dal Governo per accelerare la produzione nazionale di mascherine. A tutte loro sta giungendo la rassicurazione dagli uffici del Commissario, che acquisteranno le loro mascherine via via che saranno collocate sul mercato”. ”Con l’ordinanza firmata ieri – aggiunge infine Arcuri – abbiamo fissato un prezzo giusto per la vendita delle mascherine ai cittadini. Nessuno dovrà rimetterci, a partire dalle imprese produttrici, dalle farmacie e dalle parafarmacie. Stiamo sconfiggendo i vergognosi episodi registrati negli ultimi mesi. Sulla salute non si specula”.