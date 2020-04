Coronavirus, il cuore grande della Romania: 11 medici e 4 infermieri rumeni atterrati a Linate per aiutare l’Italia

Accolti dal vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala e dal Sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali Alan Rizzi, sono arrivati a Linate dalla Romania 11 medici e 4 infermieri che saranno destinati all’ASST di Lecco. I sanitari andranno a rafforzare il numero di medici e infermieri che stanno lavorando in questa situazione di grande emergenza per le strutture ospedaliere lombarde. “Un grazie alla Romania e all’Ambasciatore George Bologan – ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala all’arrivo del personale sanitario rumeno, guidato dal capo missione il maggiore Joe Stroescu – per questo importante aiuto in un momento cosi’ delicato per la nostra Regione”. “E’ un gesto che rinnova l’amicizia fra la Lombardia la Romania – ha continuato il vicepresidente Sala – e siamo certi dell’importante e prezioso contributo che medici e sanitari rumeni potranno dare nelle nostre strutture”.