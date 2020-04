Coronavirus, il medico dello Spallanzani: “Dalla scienza posizioni non sempre omogenee, il sistema sanitario fortemente depotenziato negli anni”

“La scienza in questa emergenza coronavirus si è evoluta con grande rapidità, con grande attenzione e con posizioni non sempre omogenee”. Lo ha detto il direttore scientifico dell‘Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, intervenendo a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre. Ippolito ha però riconosciuto che “la conoscenza è aumentata moltissimo in questo periodo, sono stati fatti grandi passi avanti, si è arrivati ad avere avanzamenti in termini di patogenesi, di conoscenza, sono stati messi a punto sistemi di monitoraggio, test diagnostici, anche se non è andata così bene con i farmaci, perché molte situazioni che sembravano risolutive non lo sono, ma ciò è servito a a creare un nuovo modello per valutare i farmaci e essere più rapidi nelle valutazioni e autorizzazioni da parte dell’Aifa“.

“Il servizio sanitario nazionale negli anni è stato fortemente depotenziato per motivi economici. Depotenziare il Ssn, centrarsi su ospedali e privilegiare le eccellenze senza una rete del territorio è uno dei problemi”. “Ci vuole un modello di sanità centralistica e condivisa per gestire le malattie infettive. Senza un modello di questo genere non se ne verrà fuori”.