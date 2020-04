Coronavirus, il ministro del Regio Unito: Boris Johnson sta migliorando 

Segnali di “miglioramento” per il premier britannico Boris Johnson, ricoverato in terapia intensiva a Londra in seguito al contagio da coronavirus. Lo ha detto oggi Rishi Sunak, cancelliere dello Scacchiere del suo governo e protagonista della conferenza stampa di giornata a Downing Street sull’emergenza. “Il primo ministro resta nel reparto di terapia intensiva dove la sua condizione sta migliorando”, ha detto Sunak: “Oggi si è messo a sedere sul letto, reagisce e dialoga positivamente con il team medico”

Il ricovero di Johnson “ci ricorda che questa è una malattia che colpisce indiscriminatamente” tutti, ha proseguito Sunak, sottolineando che “quasi ciascuno di noi conosce qualcuno che è stato infettato”. “E’ un virus terribile che non ha confini“, ha insistito, aggiungendo tuttavia come il Regno unito non lo stia “affrontando da solo”.

Le indicazioni positive del cancelliere sulla salute di Boris Johnson sono state subito riecheggiate via Twitter dal ministro della Sanità, Matt Hancock, contagiato a sua volta dal virus nelle settimane scorse, ma in forma più lieve e tornato in azione dopo un periodo di auto-isolamento a casa. “Bellissimo – ha esclamato Hancock – che il primo ministro sia ora seduto e che le sue condizioni stiano migliorando. Combatterà fino a uscirne!”.