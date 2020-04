Coronavirus: il premier britannico Boris Johnson, “ha febbre e tosse ma non è stato attaccato al respiratore”

“Ieri sera, su consiglio del mio dottore, sono andato in ospedale per alcuni test di routine poiché sto ancora riscontrando i sintomi del Coronavirus. Sto bene e mi tengo in contatto con la mia squadra, mentre lavoriamo insieme per combattere questo virus e proteggere tutti“: lo ha scritto su Twitter il premier britannico Boris Johnson, ricoverato ieri a causa della persistenza dei sintomi del Coronavirus. “Vorrei ringraziare tutto il brillante personale del Servizio sanitario nazionale che si prende cura di me e degli altri in questo momento difficile. Siete il meglio della Gran Bretagna. State al sicuro e restate a casa per proteggere il servizio sanitario nazionale e salvare vite umane“.

Il premier “ha ancora febbre e tosse“, secondo quanto ha reso noto il portavoce del premier, liquidando come “disinformazione” la notizia data nella notte data da Ria Novosti secondo cui sarebbe stato attaccato a un respiratore: “Il premier è stato ricoverato in ospedale per esami la scorsa notte, i suoi sintomi sono rimasti persistenti“. Il portavoce ha sottolineato comunque che Johnson ha trascorso al St. Thomas’s Hospital di Londra “una notte tranquilla“, che “è in buone condizioni di spirito” ma che “rimane in ospedale sotto osservazione“.