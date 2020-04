Coronavirus, il virologo Lopalco: “In Puglia focolai attivi al minimo, le Rsa per ora sono al sicuro”

“In Puglia la vigilanza è massima, il numero di casi è molto basso nel senso che ormai sono diversi giorni che raccogliamo poche decine di positivi al Coronavirus Sembrerebbe che i focolai attivi siano davvero ridotti al minimo. Quello che possiamo dire in questo momento è che stiamo aumentando ancora di più la vigilanza però per ora i casi sono pochi”. Così all’Adnkronos Pierluigi Lopalco, ordinario di Igiene all’Università di Pisa e coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regione, a proposito dell’andamento locale del contagio da Covid-19.

Oggi in Puglia sono emersi 22 nuovi casi di positività (ieri 10) su oltre 1520 tamponi effettuati (ieri sono stati 984). Nei giorni scorsi le residenze sanitarie assistenziali hanno rappresentato un punto dolente.

“Le Rsa in questo momento – spiega Lopalco – sono state messe abbastanza al sicuro, non ci sono delle nuove Rsa focolaio. Questi nuovi casi – continua – sono ancora residui di focolai più o meno sparsi sul territorio. Sono sempre in qualche maniera legati o a qualche focolaio ospedaliero o ad altre situazioni. Per esempio noi abbiamo avuto il problema in questa grossa azienda a Palo, in provincia di Bari. Da quella azienda e in tutti i comuni limitrofi si sono accesi focolai, magari di familiari di dipendenti che si sono eventualmente contagiati. Qualche caso lì è stato individuato. Oggi però non abbiamo ricevuto nessun nuovo caso in provincia di Bari“, conclude Lopalco.