Coronavirus, l’immunologo Fauci: “Dall’esperienza italiana abbiamo imparato quanto possa essere micidiale”

“Tutti parlano di clorochina e idrossiclorochina, antimalarici con potente azione antivirale, come farmaci efficaci contro il coronavirus. Io non dico che non funzionano. Dico che ancora non lo sappiamo“: lo ha affermato, in un’intervista a La Repubblica, Anthony Fauci, immunologo italoamericano della task force della Casa Bianca per la lotta al Coronavirus.

Fauci definisce i medici in Italia “competenti ed eroici“, in un Paese “molto duramente colpito dal virus“: sono stati “travolti da uno tsunami” ed “è stato difficile trovare il passo“.

“Dalla vostra esperienza abbiamo imparato quanto questo virus, incontrollato, può essere micidiale – ha affermato l’esperto – Sì, l’America ha il più alto numero di casi del mondo: perché siamo un Paese grandissimo. Organizzare la risposta in un sistema federale come il nostro non è stato semplice. Ma migliora ogni giorno e le misure messe in atto funzionano“. “Affronteremo ancora tempi difficili“, ma “ce la faremo“, dichiara Fauci. “Stiamo sperimentando molti medicinali, alcuni conosciuti, compresi quelli a base di clorochina e idrossiclorochina proprio per mettere ordine alla confusione e stabilire protocolli certi. E testando già due vaccini: siamo a buon punto, saranno disponibili entro un anno, un anno e mezzo“.

Su quei farmaci che Trump ha definito “game-changer” nella lotta al Coronavirus, Fauci chiarisce: “Il presidente parla di quei farmaci sulla base di ‘aneddoti’, come lui stesso li definisce“. “Io sono uno scienziato. Ad ora la sperimentazione clinica su clorochina e idrossiclorochina è avvenuta in maniera troppo casuale per avere certezze sulla sua efficacia“. “La prova finale ancora non c’è“.

La riapertura negli USA “non sarà come premere un interruttore e spegnere o accendere la luce“, ha affermato Fauci, intervistato dal “Journal”, un podcast del Wall Street Journal: “Dovremo gradualmente ridurre alcune restrizioni per cercare di riportare la società alla normalità“. “Dovremo assicurarci di andare assolutamente nella giusta direzione“. “La riapertura dovrà essere graduale. Non è qualcosa in cui ci salti dentro con tutti e due i piedi“.