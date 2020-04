Coronavirus, l’immunologo Fauci: “Probabile che il bilancio dei morti in USA si fermi a 60mila”

Gli Stati Uniti potrebbero registrare meno decessi di quanto previsto a causa del Coronavirus e “molto probabilmente” si fermerà attorno a quota 60mila: lo sostiene Anthony Fauci, l’immunologo italoamericano che partecipa alla task force della Casa Bianca per la lotta al Coronavirus. “I dati reali ci dico che è altamente probabile che stiamo avendo un chiaro effetto positivo dalle misure di contenimento adottate, dal distanziamento fisico“, ha spiegato Fauci in una intervista a NBC. “Credo che vedremo una diminuzione e pare più probabile che avremo 60mila, piuttosto che 100mila o 200mila” decessi. “Detto questo, dovremmo stare attenti a non dire ‘ok, stiamo andando bene, quindi possiamo smettere‘”.