Coronavirus, immunologo: “Quando il grande incendio sarà spento, si accenderanno molti fuocherelli”

Per la diagnosi di Coronavirus “sono in arrivo nuovi test affidabili, più rapidi e già approvati che potranno dare un contributo importante. Anche perché, quando il grande incendio sarà spento, si accenderanno molti fuocherelli e questo ci permetterà di intervenire subito“: lo ha affermato in un’intervista al”Corriere della Sera” l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Irccs Humanitas, professore emerito di Humanitas University.

In riferimento ai test diagnostici, Mantovani spiega: “Quelli attuali richiedono personale specializzato, tempo di laboratorio, possono dare falsi negativi e abbiamo limiti di reagenti. Ovviamente sono ciò di cui disponiamo ed è chiaro che dobbiamo usarli, con priorità assoluta su chi è in prima linea, il personale sanitario“. Tuttavia sono “in arrivo nuovi test più affidabili“. “Quando poi avremo test rapidi e affidabili sugli anticorpi prodotti contro il virus e sapremo se questi anticorpi sono effettivamente protettivi avremo fatto un passo avanti decisivo“.