Coronavirus in Europa: in Germania contagi in calo per il 4° giorno consecutivo, in Spagna il numero delle vittime supera quota 18mila

La diffusione del Coronavirus in Germania continua a rallentare: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 2.082 casi, che portano a 125.098 il numero totale dei contagi.

Secondo gli ultimi dati diffusi oggi dall’Istituto federale Robert Koch, si tratta del 4° giorno consecutivo di calo del numero di infezioni, dopo 4 giorni consecutivi di incremento.

Da ieri sono stati registrati altri 170 morti, che portano a 2.969 il totale delle persone decedute finora.

Secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University, in Germania i casi di contagio sono invece 130.072 e i decessi 3.194.

Torna a salire il numero dei morti con Coronavirus in Spagna: i dati diffusi dal Ministero della Sanità di Madrid e riportati da El Mundo ed El Pais parlano di 567 decessi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 517 confermati ieri. Il bilancio complessivo delle vittime sale così a 18.056 morti. I casi confermati sono 172.541, 3.045 dei quali nelle ultime 24 ore. In Spagna, secondo Paese a livello globale per numero di contagi, sono 67.504 le persone guarite dopo aver contratto l’infezione.

Il Belgio ieri ha registrato 530 nuovi casi di Coronavirus, che portano il totale dei positivi a 31.119 dall’inizio dell’epidemia. Il numero dei morti legati al Covid-19 e’ salito a quota 4.157 dopo che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 262 decessi, di cui 90 negli ospedali (casi confermati di Covid-19) e 171 nelle case di riposo (in gran parte casi sospetti di Covid-19).

La situazione negli ospedali si e’ stabilizzata, con un calo del numero di pazienti in terapia intensiva. Ieri sono state ammesse in ospedale 242 persone, mentre 161 pazienti sono state dimesse. Complessivamente 5.536 pazienti sono attualmente ricoverate, di cui 1.223 in terapia intensiva (meno 11 nelle ultime 24 ore).