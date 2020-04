La diffusione del Coronavirus in Germania continua a rallentare: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 2.082 casi, che portano a 125.098 il numero totale dei contagi. Secondo gli ultimi dati diffusi oggi dall’Istituto federale Robert Koch, si tratta del 4° giorno consecutivo di calo del numero di infezioni, dopo 4 giorni consecutivi di incremento. Da ieri sono stati registrati altri 170 morti, che portano a 2.969 il totale delle persone decedute finora. Secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University, in Germania i casi di contagio sono invece 130.072 e i decessi 3.194.

Coronavirus in Europa: in Germania contagi in calo per il 4° giorno consecutivo

