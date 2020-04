Coronavirus, in Francia 17.167 vittime: positivo un terzo dei marinai della Charles de Gaulle

La Francia ha ufficializzato altre 1.438 vittime a causa del Covid-19, 924 delle quali si trovavano nelle case di cura. Il bilancio totale dei morti nel Paese per l’epidemia è dunque salito a 17.167. Durante il quotidiano briefing sulla situazione in Francia, il direttore generale della Sanità francese, Jerome Salomon, ha inoltre annunciato 2.632 nuovi casi confermati di virus, portando il totale dei contagi a 106.206. Oltre 30mila persone sono invece tornate a casa dopo le cure ospedaliere.

Più di un terzo dei marinai della portaerei francese Charles de Gaulle sono risultati positivi al Coronavirus dal loro rientro anticipato in Francia, domenica scorso, dopo la scoperta della contaminazione a bordo, secondo un rapporto provvisorio pubblicato mercoledì dal ministero delle Forze armate, citato da ‘Le Monde’.

“A partire dal 14 aprile di sera – si legge – sono stati testati 1.767 marinai del gruppo di attacco della portaerei. La stragrande maggioranza di questi test riguarda in questa fase i marinai della portaerei. Il 30% di questi test non ha ancora prodotto risultati. 668 sono risultati positivi. Di questi, 31 sono ora ricoverati all’ospedale di addestramento dell’esercito di Sainte-Anne a Tolone, incluso uno in terapia intensiva. Questa campagna di test – si sottolinea – è ancora in corso”.