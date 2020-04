Coronavirus in Italia, buone notizie dalle Regioni: DATI e bollettini aggiornati

Di seguito gli ultimi aggiornamenti sui casi di coronavirus in Italia: le informazioni regione per regione, da Nord a Sud, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale oggi 7 aprile 2020.

Crescono i casi i positivi e i dimessi in Veneto, diminuiscono le vittime. Stamane i positivi sono 11.925, 227 in più della rilevazione di ieri. Lo rende noto il bollettino della Regione Veneto. Calano i malati in terapia intensiva che sono 297, 19 in meno. I decessi sono 9, dato che porta a 634 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.579 (2 in più). I casi attualmente positivi sono 10.203, quelli dei negativizzati virologici 1.027. I deceduti in ospedale e in aree extra ospedale sono complessivamente 695. Il numero dei soggetti in isolamento e’ pari a 18.866. I dimessi sono 1.265.