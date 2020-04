Coronavirus, infermiere torna a casa e trova un messaggio vergognoso: “Ci farete infettare tutti, portate il virus dagli ospedali”

“Ci farete infettare tutti, continuate a portare il virus dai vostri ospedali“: questo il messaggio che un infermiere di Castellammare di Stabia (Napoli), in servizio all’ospedale di Sorrento, ha trovato nella sua cassetta postale al ritorno a casa, dopo una lunga giornata di lavoro passata in trincea.

“Un messaggio vergognoso, che merita la condanna di tutta la città. Sono vicino ad Alfredo, l’infermiere che ha trovato nella posta un foglio bianco con queste poche, ignobili, assurde parole” ha commentato il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, pubblicando una foto che ritrae il foglio. “Un’accusa indecente, schifosa, senza ritegno nei confronti di chi si batte ogni giorno, in prima linea, mettendo a rischio anche la propria vita per salvare le vite altrui. Non smetterò mai di ringraziare tutti gli operatori sanitari che, come Alfredo, continuano a metterci l’anima, profondendo ogni sforzo per prestare assistenza e cure a chi sta male. Siete i nostri eroi. Sono orgoglioso di voi.“