Coronavirus, infettivologo: “Le cose stanno andando meglio anche perché l’epidemia si è spostata nelle famiglie”

“E’ il momento di pensare non di allentare, è il momento di organizzare non di anticipare, anticipare sarebbe un grosso errore“. La riapertura sarà possibile “quando avremo in mano le strategie” e quando, “e questo anche è molto importante, avremo i segnali reali e definitivi della flessione dell’epidemia“: lo ha affermato Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a Sky Tg24. “Le cose stanno andando meglio perché il grosso della prima ondata dell’epidemia sta esaurendosi e il distanziamento sociale, l’aver chiuso la gente in casa, ha spostato l’epidemia nelle famiglie, limitandone il contesto. Ora la necessità è di superare l’epidemia anche nei contesti familiari in attesa di poter veramente riaprire“.