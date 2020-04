Coronavirus, Ippolito: anche le mascherine di tela lavabili sono utili

“Non esiste una misura precisa di distanziamento” tra persone per evitare il contagio da Coronavirus. “L’unica misura è l’uso massivo di mascherine e l’adozione di procedure. Qualsiasi mascherina protegge da larghe emissioni. Ci sono in merito posizioni distanti, ma l’esperienza del passato ci dice che un intervento a costo limitato, anche con mascherine di tela spessa che ognuno potrà lavare a casa, ci permetterà aperture perché ridurremo la quantità di particelle che emettiamo nell’ambiente“: lo ha affermato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (Inmi) Spallanzani ospite ad Agorà su Rai3.