Coronavirus: in Iran superati i 5mila morti, a Teheran finisce la quarantena e si torna al lavoro

Il Iran il bilancio dei morti per Coronavirus ha toccato quota 5mila, ma il trend dei decessi è in calo: il portavoce del Ministero della Salute ha riferito che nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 73 decessi che hanno portato il totale a 5.031.

Il portavoce ha precisato che si tratta del bilancio quotidiano più basso negli ultimi giorni e che in totale nella Repubblica islamica sono stati registrati finora 80.868 casi.

Nel frattempo la capitale Teheran è uscita oggi dalla quarantena e il governo ha invitato dipendenti pubblici e privati a tornare al lavoro. Le altre province iraniane sono uscite da un lockdown di 2 settimane già una settimana fa.

Restano chiuse scuole e impianti sportivi.

Il presidente Hassan Rouhani ha definito il ritorno al lavoro “distanziamento intelligente” che consente di arginare sia il virus sia il collasso di un’economia già in grande difficoltà per le sanzioni internazionali.

Le forze armate ieri hanno partecipato alle parate annuali a Teheran e in altre città: i soldati hanno sfilato con equipaggiamento protettivo e ambulanze e dispositivi medici hanno sostituito carri armati e droni.