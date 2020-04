Coronavirus: in Iran superata la soglia dei 50mila casi, oltre 3mila morti

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Iran sono stati registrati oltre 50mila casi e 3mila morti: lo ha riferito il portavoce del Ministero della Sanità di Teheran, confermando altri 124 decessi nelle ultime 24 ore che hanno portato il bilancio complessivo a 3.160 morti.

I nuovi contagi sono 2.875 per un totale di 50.468. Attualmente risultano ricoverati 16.711 pazienti, 3.956 dei quali sono in condizioni critiche.