Coronavirus: screening di massa all’Isola del Giglio

Verrà condotto uno screening di massa sui circa 1.400 abitanti dell’Isola del Giglio (Grosseto) tramite un test sierologico. L’esame della popolazione sta per essere autorizzato dal comitato etico dell’Istituto Spallanzani di Roma nell’ambito delle ricerche sulla diffusione del Coronavirus

Il Comune spiega che “lo studio si propone di testare se una popolazione “opportunisticamente isolata”, e apparentemente resistente alla diffusione della SARS-CoV2 durante la presente fase di pandemia, la presenza sierica di IgG e IgM specifiche verso il repertorio antigenico del SARS-CoV-2 possa spiegare la relativa resistenza collettiva alla infezione virale. L’obiettivo principale sarebbe quello di caratterizzare sia il profilo immunitario sia dei potenziali soggetti positivi al test e sia quello dei soggetti negativi. Tutti i cittadini, se esprimono il consenso informato, hanno la possibilità di essere sottoposti al test sierologico. Organizzativamente, i test verranno effettuati nei tre centri abitati dell’isola ma per quanto riguarda gli aspetti operativi e per l’inizio delle attività rimandiamo ad una più puntuale comunicazione dei promotori.”