Coronavirus, ISS: l’1,2% dei deceduti under 50, 8 senza patologie

Al 6 aprile sono 178 dei 14.860 (1,2%) i pazienti deceduti positivi al Coronavirus di età inferiore ai 50 anni: lo si legge nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità.

In particolare, 42 di questi avevano meno di 40 anni (28 uomini e 14 donne con età compresa tra i 5 e i 39 anni). Di 6 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 28 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e 8 non avevano diagnosticate patologie di rilievo.