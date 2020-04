Coronavirus, l’ISS conferma: “Il trend è in diminuzione ma il virus circola in tutto il Paese”

“Confermiamo il trend di diminuzione dei contagi, ma non c’è nessuna zona del Paese in cui non circoli il virus: il problema è la diversa intensità, il che fa sì che dobbiamo mantenere alta l’attenzione“: lo ha affermato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità.

“Viene confermato anche il trend del nostro Paese con alcune zone a più alta circolazione, altre a circolazione intermedia e altre ancora più limitata: non c’è nessuna zona dove non circoli il virus, cambia solo l’intensità“. “Dobbiamo mantenere ancora molto elevata la soglia e le restrizioni adottate“.

“L’età mediana dei contagiati si conferma di 62 anni, e si conferma anche la maggiore incidenza sugli uomini: le donne tra i deceduti sono il 30% e mantengono un’età media più alta, a parità del numero di patologie, questa è una cosa che andrà analizzata. La letalità risente del fatto che si selezionano per il tampone solo persone contagiate con sintomi“.

“C’è un eccesso di mortalità molto elevato, una parte della quale non viene censita per via di morti per altre patologie non tamponate“.