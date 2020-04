Coronavirus, l’ISS conferma il trend positivo: “Curva in decrescita, le misure sono efficaci. Numero di morti alto a causa del tempo di decorso della malattia”

“I risultati sono positivi, le misure prese sono state sicuramente efficaci. Questo però non deve farci abbassare la guardia e illuderci che la situazione si stia risolvendo: il distanziamento rimane essenziale“: lo ha affermato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, in conferenza stampa, sull’andamento epidemiologico del Coronavirus in Italia.

“La curva ci mostra chiaramente una situazione di decrescita dei contagi.”

“Il decorso della malattia è di 2-5 settimane, è per questo che il numero di vittime in questo momento si mantiene alto“.

“L’età media dei decessi è 80 anni, il 60% aveva più di tre patologie. Sono colpiti soprattutto gli uomini, le donne sono il 32%. I darti arrivano sull’analisi di 1500 cartelle cliniche“.

“Il dato della Lombardia conferma il trend di cui parliamo, anche il Piemonte è coerente rispetto al trend identificato, come in Veneto dove c’è un dato coerente, in Emilia Romagna, in Regioni del Centro come le Marche dove c’era il focolaio di Pesaro: anche in questo caso il trend che vediamo è decrescente. Lo stesso in Regioni del sud come Calabria e Basilicata. Il quadro quindi conferma il trend indicato nei giorni scorsi che ci dice che la curva sta calando. “