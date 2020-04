Coronavirus, ISS: “Mai mischiare candeggina e detersivi per pulire i pavimenti”

In un aggiornamento dedicato al Coronavirus, l’Istituto Superiore di Sanità fa chiarezza sui metodi di pulizia delle superfici ed in particolare sulla corretta igiene del pavimento e sull’utilizzo di detergenti e candeggina: “La candeggina non va mai mischiata con altri prodotti perché potrebbero generarsi sostante tossiche per contatto e per inalazione“, raccomanda l’ISS. “Per prevenire il contagio da nuovo coronavirus, le superfici di casa possono essere pulite con comune candeggina da diluire con acqua in base alla percentuale di cloro dichiarata nell’etichetta. Se la percentuale di cloro contenuta è dell’1%, ogni litro di candeggina va diluito in 2 litri di acqua, se è del 3% con 6 litri di acqua, se è del 4% in 8 litri di acqua, se del 5% in 10 litri di acqua. Queste concentrazioni (pari allo 0,5% di cloro) sono sufficienti ad uccidere il virus“.