Coronavirus, bilancio Italia supera 132 mila contagiati e 16.500 morti ma oggi c’è l’aumento di nuovi casi più basso da 20 giorni: tutti i DATI

Altri 636 morti oggi in Italia, ma anche 1.022 guariti e 3.599 nuovi contagiati: i dati giornalieri sull’epidemia di Coronavirus in Italia aggiornati alle 17 di oggi sono stati appena forniti dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa, poche ore dopo il meteorite che ha spaventato il Nord Italia nel primo pomeriggio di oggi. Il numero dei nuovi contagiati giornalieri è il più basso da venti giorni a questa parte, confermando come siamo ormai ampiamente oltre il picco, con la curva epidemica in forte calo (vedi grafico in basso). Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

132.547 contagiati



16.523 morti

22.837 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 93.187, così suddivise:

28.976 ricoverate in ospedale ( 33% )

( ) 3.898 ricoverate in terapia intensiva ( 3 % )

( ) 60.313 in isolamento domiciliare ( 64% )

Ecco i dati e il grafico dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente:

Mercoledì 11 Marzo: +1.336 2.313+1.336

Giovedì 12 Marzo: +337 2.650+337

Venerdì 13 Marzo: -102 2.548-102

Sabato 14 Marzo: +949 3.497+949

Domenica 15 Marzo: +93 3.590+93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293 +293

Mercoledì 18 Marzo: +681 4.207+681

Giovedì 19 Marzo: +1.115 5.322+1.115

Venerdì 20 Marzo: +664 5.986+664

Sabato 21 Marzo: +567 6.553+567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4 .789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943

Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194

Sabato 28 Marzo: 5.974 +15

Domenica 29 Marzo: -721 5.253-721

Lunedì 30 Marzo : 4 -1.203 .050-1.203

: Martedì 31 Marzo: +3 4.053+3

Mercoledì 1 Aprile: +729 4.782+729

Giovedì 2 Aprile: – 114 4.668– 114

Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83 – 83

Sabato 4 Aprile: +220 4.805+220

Domenica 5 Aprile: -489 4.316

Lunedì 6 Aprile: -717 3.599-717

Eloquente il grafico con i dati:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: