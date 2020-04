Coronavirus, bilancio Italia sale a 147.577 contagiati e 18.849 morti: oggi nuovo record di tamponi, positivo solo il 7% su 53.495 test [DATI]

Ottime notizie oggi sul fronte dell’epidemia di Coronavirus in Italia: ci sono stati altri 570 morti, ma ben 1.985 guariti con una stabilizzazione della cifra ormai da tre giorni su duemila guariti al giorno. Abbiamo avuto anche 3.951 nuovi contagiati, ma questo lato va letto in modo relativo al numero di tamponi effettuati. Oggi è stato battuto il nuovo record giornaliero con 53.495 tamponi, e appena il 7,4% è risultato positivo a fronte di una stragrande maggioranza di negatività, a dimostrazione che l’epidemia non stia più circolando in modo diffuso sul territorio nazionale ma è limitata a ospedali, RSA e contagi intrafamiliari. Molto importante anche il dato degli Ospedali, che si stanno svuotando: soltanto oggi, oltre 100 ricoverati in terapia intensiva in meno di ieri. Solo questa settimana si sono liberati più di 500 posti di terapia intensiva, ed è diminuito considerevolmente anche il numero dei ricoverati. I pazienti in gravi condizioni rimangono poco più di 3.000, mentre la stragrande maggioranza dei malati (il 68%) si trova in isolamento domiciliare.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

147.577 contagiati



18.849 morti

30.455 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 98.273, così suddivise:

28.242 ricoverate in ospedale ( 29% )

( ) 3.497 ricoverate in terapia intensiva ( 3% )

( ) 66.534 in isolamento domiciliare ( 68% )

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

Ecco i dati e il grafico dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente:

Mercoledì 11 Marzo: +1.336 2.313+1.336

Giovedì 12 Marzo: +337 2.650+337

Venerdì 13 Marzo: -102 2.548-102

Sabato 14 Marzo: +949 3.497+949

Domenica 15 Marzo: +93 3.590+93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293 +293

Mercoledì 18 Marzo: +681 4.207+681

Giovedì 19 Marzo: +1.115 5.322+1.115

Venerdì 20 Marzo: +664 5.986+664

Sabato 21 Marzo: +567 6.553+567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4 .789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943

Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194

Sabato 28 Marzo: 5.974 +15

Domenica 29 Marzo: -721 5.253-721

Lunedì 30 Marzo : 4 -1.203 .050-1.203

: Martedì 31 Marzo: +3 4.053+3

Mercoledì 1 Aprile: +729 4.782+729

Giovedì 2 Aprile: – 114 4.668– 114

Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83 – 83

Sabato 4 Aprile: +220 4.805+220

Domenica 5 Aprile: -489 4.316

Lunedì 6 Aprile: -717 3.599-717

Martedì 7 Aprile: -560 3.039-560

Mercoledì 8 Aprile: +797 3.836+797

Giovedì 9 Aprile: +368 4.204+368

Venerdì 10 Aprile: 3.951 -253 -253

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: