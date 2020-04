Coronavirus, oggi in Italia soltanto 2.256 nuovi casi: non erano così pochi da 40 giorni! Bilancio supera 24 mila morti

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia sono sempre più incoraggianti: oggi è diminuito sensibilmente il numero di morti, sono aumentati i guariti e continuano a svuotarsi gli ospedali. La protezione civile, infatti, ha comunicato che nelle ultime 24 ore ci sono stati 454 morti, 1.822 guariti e 2.256 nuovi casi. su 41.483 tamponi. Oggi appena il 5,4% dei controllati è risultato positivo, la percentuale più bassa dall’inizio dell’epidemia. In termini assoluti, era dall’11 marzo che non c’erano così pochi nuovi positivi in Italia.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

181.224 contagiati



24.114 morti

48.877 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 108.237, per la prima volta in calo rispetto al giorno precedente. Questi pazienti sono così suddivisi:

24.906 ricoverate in ospedale ( 22% )

( ) 2.537 ricoverate in terapia intensiva ( 3% )

( ) 80.758 in isolamento domiciliare ( 75% )

La protezione civile ha fornito oggi per la prima volta il numero complessivo delle persone che sono state sottoposte a tampone: si tratta di 943.151 soggetti, a fronte dei 1.398.024 test complessivamente effettuati. Significa che oltre 450 mila test sono riferiti a secondi e terzi tamponi effettuati sullo stesso paziente.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

Ecco i dati e il grafico dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente:

Mercoledì 11 Marzo: +1.336 2.313+1.336

Giovedì 12 Marzo: +337 2.650+337

Venerdì 13 Marzo: -102 2.548-102

Sabato 14 Marzo: +949 3.497+949

Domenica 15 Marzo: +93 3.590+93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293 +293

Mercoledì 18 Marzo: +681 4.207+681

Giovedì 19 Marzo: +1.115 5.322+1.115

Venerdì 20 Marzo: +664 5.986+664

Sabato 21 Marzo: +567 6.553+567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4 .789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943

Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194

Sabato 28 Marzo: 5.974 +15

Domenica 29 Marzo: -721 5.253-721

Lunedì 30 Marzo : 4 -1.203 .050-1.203

: Martedì 31 Marzo: +3 4.053+3

Mercoledì 1 Aprile: +729 4.782+729

Giovedì 2 Aprile: – 114 4.668– 114

Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83 – 83

Sabato 4 Aprile: +220 4.805+220

Domenica 5 Aprile: -489 -489 4.316

Lunedì 6 Aprile: -717 3.599-717

Martedì 7 Aprile: -560 3.039-560

Mercoledì 8 Aprile: +797 3.836+797

Giovedì 9 Aprile: +368 4.204+368

Venerdì 10 Aprile: 3.951 -253 -253

Sabato 11 Aprile: +743 4.694+743

Domenica 12 Aprile: 4.092 -602 -602

Lunedì 13 Aprile: 3.153 -939 -939

Martedì 14 Aprile: 2.972 -181 -181

Mercoledì 15 Aprile: 2.667 -305 -305

Giovedì 16 Aprile: +1.119 3.786+1.119

Venerdì 17 Aprile: -293 3.493-293

Sabato 18 Aprile: -2 3.491-2

Domenica 19 Aprile: 3.047 -444 -444

Lunedì 20 Aprile: 2.256 -791 -791

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: