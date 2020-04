Coronavirus, i dati di oggi in Italia: altri 3.370 nuovi casi positivi, bilancio supera 25 mila morti e 187 mila contagiati

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia continuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 437 morti, 2.943 guariti e 3.370 nuovi casi su 63.101 tamponi effettuati. Appena il 5,3% dei controllati è risultato positivo al test, quindi il 94,7% è stato negativo. L’epidemia continua a circolare nelle Regioni del Nord (1.161 nuovi casi in Lombardia, 787 in Piemonte, 342 in Emilia Romagna, 334 in Veneto, 154 in Liguria) mentre al Sud i dati sono sempre più confortanti. Le discrepanze tra un Nord ancora in difficoltà e un Sud in cui il virus non sta circolando (in Campania, seconda Regione d’Italia con poco meno di 6 milioni di abitanti, oggi abbiamo avuto appena 50 nuovi casi, e in Sicilia su 5 milioni di abitanti appena 48. Ma le performance migliori sono quelle della Calabria dove i nuovi casi sono stati appena 13 su 2 milioni di abitanti).

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

187.327 contagiati



25.085 morti

54.543 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 107.699. Questi pazienti sono così suddivisi:

23.805 ricoverate in ospedale ( 22% )

( ) 2.384 ricoverate in terapia intensiva ( 2% )

( ) 81.510 in isolamento domiciliare ( 76% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 87 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 329 in meno, per un totale di 416 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

Ecco i dati e il grafico dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente:

Mercoledì 11 Marzo: +1.336 2.313+1.336

Giovedì 12 Marzo: +337 2.650+337

Venerdì 13 Marzo: -102 2.548-102

Sabato 14 Marzo: +949 3.497+949

Domenica 15 Marzo: +93 3.590+93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293 +293

Mercoledì 18 Marzo: +681 4.207+681

Giovedì 19 Marzo: +1.115 5.322+1.115

Venerdì 20 Marzo: +664 5.986+664

Sabato 21 Marzo: +567 6.553+567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4 .789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943

Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194

Sabato 28 Marzo: 5.974 +15

Domenica 29 Marzo: -721 5.253-721

Lunedì 30 Marzo : 4 -1.203 .050-1.203

: Martedì 31 Marzo: +3 4.053+3

Mercoledì 1 Aprile: +729 4.782+729

Giovedì 2 Aprile: – 114 4.668– 114

Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83 – 83

Sabato 4 Aprile: +220 4.805+220

Domenica 5 Aprile: -489 -489 4.316

Lunedì 6 Aprile: -717 3.599-717

Martedì 7 Aprile: -560 3.039-560

Mercoledì 8 Aprile: +797 3.836+797

Giovedì 9 Aprile: +368 4.204+368

Venerdì 10 Aprile: 3.951 -253 -253

Sabato 11 Aprile: +743 4.694+743

Domenica 12 Aprile: 4.092 -602 -602

Lunedì 13 Aprile: 3.153 -939 -939

Martedì 14 Aprile: 2.972 -181 -181

Mercoledì 15 Aprile: 2.667 -305 -305

Giovedì 16 Aprile: +1.119 3.786+1.119

Venerdì 17 Aprile: -293 3.493-293

Sabato 18 Aprile: -2 3.491-2

Domenica 19 Aprile: 3.047 -444 -444

Lunedì 20 Aprile: 2.256 -791 -791

Martedì 21 Aprile: +473 2.729+473

Mercoledì 22 Aprile: +641 3.370+641

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: