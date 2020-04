Coronavirus, oggi in Italia appena 1.739 nuovi casi: il 90% nelle Regioni del Nord. E’ il dato più basso da 46 giorni [DETTAGLI]

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia continuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 333 morti, 1.696 guariti e 1.739 nuovi casi, il 90% nelle Regioni del Nord (590 in Lombardia, 278 in Piemonte, 212 in Emilia Romagna, 154 in Liguria, 116 in Trentino Alto Adige, 108 in Veneto, 60 in Friuli Venezia Giulia, 5 in Valle d’Aosta). Al Sud abbiamo avuto 0 nuovi casi in Basilicata e Molise, appena 3 in Sardegna, 7 in Calabria, 10 in Puglia, 18 in Campania e 30 in Sicilia. Era dall’11 marzo che in Italia non avevamo così pochi casi, ben 46 giorni fa, ma allora venivano fatti un decimo dei tamponi di oggi (quindi è verosimile che i reali contagiati di 46 giorni fa erano di gran lunga superiori). Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 32.003 tamponi: è risultato positivo il 5,7% dei controllati.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

199.414 contagiati



26.977 morti

66.624 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 105.813. Questi pazienti sono così suddivisi:

20.353 ricoverate in ospedale ( 19% )

( ) 1.956 ricoverate in terapia intensiva ( 2% )

( ) 83.504 in isolamento domiciliare ( 79% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 53 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 1.019 in meno, per un totale di 1.072 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

Ecco i dati e dei nuovi contagiati giornalieri dall’11 Marzo, con la differenza rispetto al giorno precedente: