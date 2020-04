Coronavirus in Italia, aggiornamenti dalle Regioni: DATI e bollettini di oggi

Di seguito gli ultimi aggiornamenti sui casi di coronavirus in Italia: le informazioni Regione per Regione, da Nord a Sud, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale oggi 18 aprile 2020.

In Alto Adige il numero dei decessi torna a crescere. Nelle ultime 24 ore sono morte 7 persone infette da Covid-19, cinque in ospedale e due in casa di riposo. Il dato totale di decessi dall’inizio della pandemia e’ pari a 239. Stabile e’ la crescita dei nuovi pazienti positivi, 29 in piu’ rispetto a ieri su 1.190 tamponi esaminati per un dato complessivo di 2.325 (238 fanno parte del comparto sanitario). Dal 9 aprile piu’ che dimezzate le persone ricoverate in terapie intensiva passate da 47 a 21. Resta costante il numero dei ricoverati, 222, nei sette ospedali altoatesini e presso la base dell’Esercito attrezzata a Colle Isarco. Il totale dei guariti e’ salito a 742, 64 in piu’ rispetto a ieri.

I casi positivi al Sars-Covid2 in Veneto stamane hanno raggiunto quota 15.692, 318 in piu’ della rilevazione di ieri mattina. Si registrano nuove 23 vittime, mentre i casi attualmente positivi sono 10.444.

I pazienti in terapia intensiva sono 190 (-7). I decessi sono appunto 23, dato che porta a 900 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.287 (meno 72), i casi di negativizzati virologici 4.189. I deceduti in ospedale e in aree extra ospedale sono complessivamente 1.059. Il numero dei soggetti in isolamento e’ pari a 12.723. I dimessi sono 2.051.

Scende a 892 il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali ‘Covid-19’ delle Marche, 41 in meno nelle ultime 24 ore, e 88 di loro sono nelle terapie intensive, 6 meno di ieri; sale a 1.754 il numero dei dimessi, 28 piu’ di ieri. Sono i numeri dell’aggiornamento quotidiano diffuso dal Gores, il gruppo operativo regionale che coordina l’emergenza sanitaria: i positivi si sommano alla crescita contenuta dei nuovi casi accertati (56 in un giorno, 5.721 totali) e del numero di coloro che sono in isolamento domiciliare (2.280, +56 da ieri). Resta pesantissimo, invece, il bilancio delle vittime: 795. La crescita media dei nuovi casi accertati nella Regione nelle ultime 24 ore e’ dello 0,8%: nel pesarese sono diventati 2.293 (16 in piu’ rispetto al giorno precedente), nell’anconetano 1.702 (+16), nel maceratese 906 (+11), nel fermano 381 (+2) e nel piceno 271 (+3). Sono scesi a 7.779 (-103) i casi di marchigiani in isolamento volontario nel proprio domicilio, tra le quali 3.558 (+51) con i sintomi del ‘Covid-19’; gli operatori sanitari in quarantena crescono ancora a 1.365, ben 118 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’epidemia i marchigiani che hanno passato volontariamente in casa due settimane di isolamento sono diventati 24.145.

Due positivi su 346 test per l’infezione da Covid-19 in Basilicata. Il dato, comunicato dalla task force della Regione con l’ultimo bollettino di oggi, fa riferimento a ieri 17 aprile. I casi positivi riguardano il comune di San Giorgio Lucano e di Pisticci, nel Materano. Con questo aggiornamento i contagi confermati in tutta la regione sono 262 su un totale di 6056 tamponi analizzati dall’inizio dell’emergenza. Ammontano a 23 le persone decedute, con una maggiore concentrazione a Potenza, dove sono morte 9 persone. Sale il numero dei guariti, pari a 54. Al momento i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 68, cosi’ suddivisi: all’ospedale San Carlo di Potenza 18 sono in malattie infettive, 4 in terapia intensiva e 12 in pneumologia; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 30 sono in malattie infettive e 4 in terapia intensiva. I lucani in isolamento domiciliare sono 194.