Coronavirus in Italia, aggiornamenti dalle Regioni: record di tamponi e calo di contagi, DATI e bollettini

Di seguito gli ultimi aggiornamenti sui casi di Coronavirus in Italia: le informazioni Regione per Regione, da Nord a Sud, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale oggi 19 aprile 2020.

Record di tamponi esaminati in un giorno in Alto Adige dove la pandemia di Coronavirus continua a rallentare. Su 1.473 tamponi effettuati nella sola giornata di ieri, i nuovi positivi sono 55 per un totale di infetti di 2.380 (240 fanno parte del comparto sanitario). In aumento i decessi, sei in piu’ nelle ultime 24 ore, che fanno salire il dato complessivo in ambito provinciale a 245 (153 negli ospedali e 92 nelle case di riposo). Leggero calo nel numero delle persone ricoverate negli ospedali, 206. Si allenata la pressione sulle terapie intensive degli ospedali altoatesini dove si trovano 16 pazienti. Attualmente le persone che si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare sono 2.830. I tamponi complessivi effettuati dall’azienda sanitaria sono stati 30.361 su 14.783 persone. Le persone guarite sono in totale 795, 53 in piu’ rispetto a ieri. In Alto Adige sono aperti negozi di abbigliamento per neonati, librerie, cartolerie, e’ consentito spostarsi sul territorio provinciale per motivi di lavoro e visite a figli o partner, e’ consentita la produzione di prodotti e di servizi all’interno delle sedi aziendali avvalendosi fino al massimo di cinque addetti con la possibilita’ si svolgerle anche sugli spazi esterni della sede aziendale qualora l’installazione o la messa in opera sia connessa con l’attivita’ produttiva. E’ possibile praticare attivita’ motoria anche fuori dal proprio Comune di residenza ma non a Bolzano dove il limite massimo resta di 400 metri dalla propria residenza.

Alle 8 di questa mattina 1.348 persone (+ 4 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus, mentre gli attualmente positivi sono 645 (- 83). I guariti sono 645 (+ 86); risultano 209 clinicamente guariti (- 48); i deceduti sono 58 (+1). Dei 1.348 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 138 (- 3); di questi 30 (-2) sono in terapia intensiva.Le persone in isolamento domiciliare sono 1.471 (- 162); sempre alla stessa data, risultano 11.617 (+471) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 19 aprile, sono stati effettuati 25.155 tamponi (+ 1.065).

Nelle ultime 24 ore i casi di positività nelle Marche sono scesi ancora sotto i 50 (48) ma su un campione di 1.086 test: ora il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza è di 5.769 su 27.099 tamponi analizzati. Continua dunque a rallentare la progressione dei contagi nella regione: la curva grafica, seppure ancora in aumento, è sempre meno inclinata mentre le ‘colonnine’ dei casi giornalieri mostra un andamento visibilmente in diminuzione. Dallo scorso 15 aprile nelle Marche sono stati analizzati costantemente oltre mille tamponi al giorno con un numero di positivi sempre inferiore a 90: 79 su 1.107 il 15 aprile, 86 su 1.012 (16/4) e 53 su 1.283 (17/4). Il numero più basso di contagi era stato registrato il 13 aprile (45) ma su un totale di tamponi piuttosto contenuto (436).

Si registrano altri 3 nuovi casi positivi di coronavirus in Basilicata. La task force regionale comunica che “ieri sono stati effettuati 472 test di cui 469 sono risultati negativi e 3 positivi. Attualmente i contagi confermati in tutta la regione sono 247 su un totale di 6528 tamponi analizzati dall’inizio dell’emergenza. Al totale dei positivi bisogna aggiungere nel complesso: 24 persone decedute e 71 persone guarite. Al momento i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 67, mentre i lucani in isolamento domiciliare sono 180“.