Coronavirus in Italia: ecco quali attività potrebbero ripartire prima della fine del lockdown

Tra le ipotesi cui lavora il governo per preparare con gradualità la fase 2, di riapertura dopo l’emergenza Coronavirus, vi è quella di far ripartire alcune attività prima della fine del lockdown, magari già dalla prossima settimana, partendo da alcune filiere nelle quali il lavoro si può riorganizzare in sicurezza con maggiore rapidità.

Secondo quanto apprende l’ANSA, potrebbero riaprire le filiere della moda, il settore automotive e quello della metallurgia. Al momento si tratterebbe solo di ipotesi, precisa l’ANSA, da valutare anche con le parti sociali.