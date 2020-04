Coronavirus, oggi in Italia 534 morti, 2.723 guariti e 2.729 nuovi casi: il 95% dei tamponi è NEGATIVO, 874 ricoverati in meno rispetto a ieri

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia continuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 534 morti, 2.723 guariti e 2.729 nuovi casi su 52.156 tamponi. Il numero dei nuovi casi è in lieve aumento rispetto a ieri, ma il dato non deve ingannare: è infatti fortemente aumentato il numero dei tamponi effettuati, a fronte dei quali appena il 5,2% dei controllati è risultato positivo, la percentuale più bassa dall’inizio dell’epidemia.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

183.957 contagiati



24.648 morti

51.600 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 107.709, per la prima volta in calo rispetto al giorno precedente. Questi pazienti sono così suddivisi:

24.134 ricoverate in ospedale ( 22% )

( ) 2.471 ricoverate in terapia intensiva ( 3% )

( ) 81.104 in isolamento domiciliare ( 75% )

Rispetto a ieri è diminuito sensibilmente il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 102 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti ben 772 in meno, per un totale di 874 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

Ecco i dati e il grafico dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente:

Mercoledì 11 Marzo: +1.336 2.313+1.336

Giovedì 12 Marzo: +337 2.650+337

Venerdì 13 Marzo: -102 2.548-102

Sabato 14 Marzo: +949 3.497+949

Domenica 15 Marzo: +93 3.590+93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293 +293

Mercoledì 18 Marzo: +681 4.207+681

Giovedì 19 Marzo: +1.115 5.322+1.115

Venerdì 20 Marzo: +664 5.986+664

Sabato 21 Marzo: +567 6.553+567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4 .789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943

Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194

Sabato 28 Marzo: 5.974 +15

Domenica 29 Marzo: -721 5.253-721

Lunedì 30 Marzo : 4 -1.203 .050-1.203

: Martedì 31 Marzo: +3 4.053+3

Mercoledì 1 Aprile: +729 4.782+729

Giovedì 2 Aprile: – 114 4.668– 114

Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83 – 83

Sabato 4 Aprile: +220 4.805+220

Domenica 5 Aprile: -489 -489 4.316

Lunedì 6 Aprile: -717 3.599-717

Martedì 7 Aprile: -560 3.039-560

Mercoledì 8 Aprile: +797 3.836+797

Giovedì 9 Aprile: +368 4.204+368

Venerdì 10 Aprile: 3.951 -253 -253

Sabato 11 Aprile: +743 4.694+743

Domenica 12 Aprile: 4.092 -602 -602

Lunedì 13 Aprile: 3.153 -939 -939

Martedì 14 Aprile: 2.972 -181 -181

Mercoledì 15 Aprile: 2.667 -305 -305

Giovedì 16 Aprile: +1.119 3.786+1.119

Venerdì 17 Aprile: -293 3.493-293

Sabato 18 Aprile: -2 3.491-2

Domenica 19 Aprile: 3.047 -444 -444

Lunedì 20 Aprile: 2.256 -791 -791

Martedì 21 Aprile: +473 2.729+473

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: