Coronavirus, nessun positivo tra chi esce di casa: “i contagi di questi giorni sono intrafamiliari, negli ospedali e nelle RSA”

Nell’Italia che ha svenduto ogni briciolo di libertà personale non di fronte alla sicurezza sanitaria, ma soltanto a fronte della psicosi di Stato, assistiamo a una quotidiana becera caccia all’untore: ci siamo ridotti che non si può uscire di casa, non tanto per le norme dello Stato che pure prevedono tante eccezioni al consiglio di rimanere dentro la propria abitazione (lavoro, salute, approvvigionamento alimentare e varie necessità, compresi i bisogni degli animali domestici o l’attività motoria, quindi passeggiate, sgambate in bici etc.), ma quanto per l’odio e l’invidia di tanta gente che non ha nulla di meglio da fare se non rimanere tutto il giorno appostata dietro la finestra per apostrofare come criminale chiunque passi, addirittura chiamando la polizia per segnalarlo e molto spesso poi scoprire che era un medico, un infermiere, un tecnico ospedaliero, uno stesso agente delle forze dell’ordine, un volontario della protezione civile o della croce rossa, un giornalista, un farmacista, un fattorino che consegna la spesa a domicilio o un addetto di un supermercato, che stava andando a lavorare in trincea per fronteggiare l’emergenza mentre tanti dipendenti pubblici con lo stipendio assicurato passano le giornate a inviarsi vignette ebeti su whatsapp.

E’ l’Italia peggiore, quella dell’odio sociale, che sfoga la propria rabbia nell’inferno dei social network dove assistiamo al tripudio dell’anti-scienza. E se negli ultimi due giorni abbiamo avuto un lieve aumento di contagiati, facilmente spiegabile con un vero e proprio boom di tamponi effettuati (100.000 negli ultimi due giorni) mentre la curva epidemica continua a diminuire in modo lento e graduale così com’è ovvio in un andamento epidemico, i tuttologi del web sono certi: “eh certo, c’è così tanta gente in giro che si contagiano tutti e non ne usciremo più“.

Eppure non c’è alcun caso di contagio accertato tra chi esce di casa. Intendiamo tra coloro che vanno a fare la spesa, si recano in farmacia, portano il cane ad espletare i propri bisogni fisiologici dato che non sono riusciti a insegnargli l’utilizzo di wc e bidet, o magari scendono a sgranchirsi le gambe nell’isolato sotto casa perchè non hanno la fortuna di vivere in una villa extralusso con cinquemila metri di giardino intorno. Nessuno, tra loro, è tra gli oltre 140 mila positivi rilevati dal sistema sanitario nazionale.

I nuovi casi di contagio che si continuano a rilevare in questi giorni, invece, sono quasi tutti intrafamiliari: gli esperti del Comitato tecnico-scientifico a cui si è affidato il Governo lo stanno ribadendo ogni giorno. La gente è chiusa in casa, sta limitando gli spostamenti e mantenendo le distanze sociali. Ma non è che dentro casa si è immuni al contagio: un marito positivo può contagiare la moglie, una mamma può contagiare i figli, un bambino i genitori e i nonni. E basta una famiglia numerosa in un appartamento da 70mq ed ecco un nuovo focolaio. Uno starnuto sul balcone e tutto il condominio è positivo. Senza uscire di casa.

Ma il vero dramma è quello di Ospedali e RSA: il record di positivi delle ultime due settimane non arriva dalla popolazione comune, ma è quasi esclusivamente ristretto agli operatori sanitari, a pazienti e ai lavoratori delle Residenza sanitaria assistenziale. Il contagio sta continuando per le inefficienze di una sanità pubblica che non ha nulla a che vedere con l’eccellenza mondiale del Cotugno di Napoli, come ha spiegato il miglior studio scientifico fin qui pubblicato sulle cause dell’altissima letalità del Coronavirus dell’Italia rispetto al resto del mondo.