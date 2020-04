Coronavirus, Conte: “Se il trend verrà confermato potremo allentare le misure da fine aprile”

Gli esperti hanno confermato che la curva dei contagi sta rallentando in Italia, “ma non possiamo passare da un lockdown a liberalizzare tutte le attività, deve essere un passaggio graduale“: lo ha affermato il premier Giuseppe Conte in un’intervista alla BBC. “Dobbiamo scegliere i settori che possono ripartire. Se gli scienziati confermano il trend potremmo iniziare ad allentare alcune misure già dalla fine di questo mese“.

Sulle critiche sulla lentezza della prima risposta al contagio il premier ha spiegato: “La perfezione non è di questo mondo e non sono così arrogante per pensare che il governo sia stato perfetto, ma se tornassi indietro farei esattamente lo stesso“, perché “abbiamo un sistema completamente diverso dalla Cina. Per noi limitare in maniera drastica le libertà costituzionali è stata una decisione critica e dovevamo valutarla con attenzione. Se avessimo suggerito un lockdown o limiti ai diritti costituzionali all’inizio, quando avevamo il primo cluster, la gente mi avrebbe preso per un pazzo“.