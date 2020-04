Coronavirus, bilancio Italia sale a 192.994 contagiati, 25.969 morti e 60.498 guariti: tutti i DATI

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia continuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 420 morti, 2.922 guariti e 3.021 nuovi casi su 62.447 tamponi. Il numero dei positivi sui controllati è stato del 4,8%, quindi oltre il 95% dei test effettuati è risultato negativo al Covid-19. Anche oggi la stragrande maggioranza dei nuovi casi è concentrata in Lombardia (+1.091), Piemonte (+682), Veneto (+348), Emilia Romagna (+247) e Liguria (+124), mentre in tutte le Regioni del Sud le cifre sono sempre più contenute e incoraggianti.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

192.994 contagiati



25.969 morti

60.498 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 106.524. Questi pazienti sono così suddivisi:

22.068 ricoverate in ospedale ( 21% )

( ) 2.173 ricoverate in terapia intensiva ( 2% )

( ) 82.286 in isolamento domiciliare ( 77% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 94 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 803 in meno, per un totale di 897 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione:

Ecco i dati e dei nuovi contagiati giornalieri dall’11 Marzo, con la differenza rispetto al giorno precedente: