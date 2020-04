Coronavirus: in Italia “siamo diventati tutti delatori, pronti ad odiare qualcosa o qualcuno, a puntare il dito contro il vicino che esce con il cane”

Andrea Delogu è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

La presentatrice, che conduce proprio su Rai Radio2 il format La Versione delle Due, ha raccontato alcuni aspetti della sua quarantena: “Come sta andando? Sta andando… Mi sono tinta da sola a casa, mi sono ramata. Per impegnare la testa fai quelle cavolate che facevi da ragazzina. Sono felice di stare con mio marito, perché è la persona migliore con cui potevo condividere una situazione così difficile. La mattina lo odio, il pomeriggio gli voglio bene e la sera lo amo alla follia. Lui la mattina mi sta lontano, ha capito come prendermi, ha trovato un equilibrio. Ieri l’ho mandato a comprarmi gli assorbenti. Non pensavo fosse così difficile per voi uomini. Ne ho parlato in alcune storie su instagram, non avete idea dei messaggi che mi sono arrivati dagli uomini che dicevano di capirlo, e dicevano che noi donne vogliamo mettere in trappola gli uomini mandandoli a prendere gli assorbenti. Lui alla fine è riuscito a prendere quelli giusti. Un’altra prova superata“.

“Una cosa che mi ha commosso? Lo ripeto spesso, sono le telefonate con i miei parenti, finito il loro turno. Mio padre, mia madre e mia sorella lavorano tutti e tre in ospedale a Rimini e a Milano e mi raccontano il loro percorso emotivo. Ora stanno un pochino meglio, almeno loro vedono una luce in fondo al tunnel. Un mese fa parlando con mia mamma mi si era spezzato il cuore dalla preoccupazione. Sono molto contenta. Anche se ho 37 anni, sono grande, resto sempre figlia. Una cosa che invece mi ha fatto ridere per non arrabbiarmi sono le scommesse che ho scoperto che fanno sulla mia gravidanza. Alcune agenzie danno a 1.75 il fatto che io e Francesco Montanari avremo un figlio entro il prossimo anno. Siamo arrivati al punto di scommettere su una cosa del genere? E’ una roba così folle che mi è sembrata una pazzia. Come può sapere un estraneo qual è la realtà delle cose? E’ come quando un estraneo ti chiede quando fai un bambino. Magari mi metti in difficoltà o mi costringi a giustificarmi. Son cose talmente private che non si dovrebbero fare. Una cosa che mi ha fatto arrabbiare? Molte cose mi hanno scombussolato. E’ difficile da spiegare, siamo diventati tutti delatori. Tutti pronti ad odiare qualcosa o qualcuno. A dire che il vicino sta uscendo di casa a buttare la spazzatura o a puntare il dito con il vicino che fa uscire il cane. Alla fine però i numeri dicono che il 95% dei controllati in questo periodo era regolare. Eravamo partiti con un grande senso di solidarietà, ora ci stiamo mettendo l’uno contro l’altro. Ma perché?“