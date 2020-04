Coronavirus, l’Italia si prepara alla fase 2: saranno 3 gli indicatori di allerta

Capacità di monitoraggio; capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti; stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari. Sono i tre indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno essere monitorati nella fase 2 dell’emergenza coronavirus. Lo stabilisce il decreto sui criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario per l’evoluzione della situazione epidemiologica firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza.

“In assenza di un vaccino o di un trattamento farmacologico efficace, e a causa del livello di immunità della popolazione ancora basso, può verificarsi una rapida ripresa di trasmissione sostenuta nella comunità”, si legge nell’allegato che contiene i criteri di monitoraggio previste dal decreto. “Tutto questo, come anche suggerito dagli organismi internazionali, presuppone l’implementazione e il rafforzamento di un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di Sars-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, del progressivo impatto sui servizi sanitari”.

Allo stato attuale dell’epidemia, “il consolidamento di una nuova fase, caratterizzata da iniziative di allentamento del lockdown e dalla loro progressiva estensione, può aver luogo solo ove sia assicurato uno stretto monitoraggio dell’andamento della trasmissione del virus sul territorio nazionale. Altri presupposti sono il grado di preparazione e tenuta del sistema sanitario, per assicurare l’identificazione e gestione dei contatti, il monitoraggio dei quarantenati, una adeguata e tempestiva esecuzione dei tamponi per l’accertamento diagnostico dei casi, il raccordo tra assistenza primaria e quella in regime di ricovero, nonché la costante e tempestiva alimentazione dei flussi informativi necessari, da realizzarsi attraverso l’inserimento dei dati nei sistemi informativi routinari o realizzati ad hoc per l’emergenza in corso”. Per gli scopi di monitoraggio, e per classificare tempestivamente il livello di rischio in modo da poter valutare la necessità di modulazioni nelle attività di risposta all’epidemia, “sono stati disegnati alcuni indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno essere monitorati, attraverso sistemi di sorveglianza coordinati a livello nazionale, al fine di ottenere dati aggregati nazionali, regionali e locali”.

Questi indicatori – precisa il decreto – “non sono finalizzati ad una valutazione di efficienza/efficacia dei servizi ma ad una raccolta del dato e ad una migliore comprensione della qualità dello stesso, al fine di poter realizzare nel modo più corretto possibile una classificazione rapida del rischio di concerto con l’Istituto superiore di sanità e le Regioni e Provincie autonome“. Alcuni indicatori, definiti “opzionali”, sono relativi a flussi di sorveglianza non attualmente attivi che potranno essere istituiti in alcune Regioni e province autonome in base alla fattibilità ed opportunità. Tali indicatori verranno considerati nella classificazione del rischio solo qualora la Regione o provincia raccolga il dato a seguito dell’attivazione del relativo flusso informativo“.

Ecco come verrà quindi monitorata la Fase 2 dell’epidemia Coronavirus. Il monitoraggio comprenderà tre tipologie di indicatori: indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio; indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti; indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari. Ognuno di questi indicatori si articola in sottocategorie per un totale di 21 indici. Tra gli indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio, si conta il numero di casi sintomatici notificati per mese, in tutte le declinazioni di gravità, dal ricovero al trasferimetno in reparti terapia intensiva, ed è previsto anche un sistema particolare di checklist da somministrare settimanalmente a strutture residenziali sociosanitarie.

Riguardo all’accertamento diagnostico, gli indici da tenere sotto controllo riguardano la percentuale di tamponi positivi al mese (escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il re-testing degli stessi soggetti) complessivamente e per macro-setting (territoriale, Pronto soccorso/Ospedale o altro), il tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi, e anche tra inizio sintomi e isolamento. Ancora importante l’assetto sul territorio, quindi il “numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona” dedicate in ciascun servizio territoriale al “contact-tracìng”, ma anche alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento, monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti in quarantena e isolamento.

Da considerare anche il “numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati”. In relazione al delicato indicatore che riguarda la “stabilità di trasmissione” e “la tenuta dei servizi sanitari”, tra gli indici più importanti si contano: numero di casi riportati alla Protezione civile negli ultimi 14 giorni, l’Rt (indice di velocità di trasmissione) calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS, il numero di casi per data diagnosi e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza integrata Covid-19 per giorno, il numero di nuovi focolai di trasmissione (2 o più casi epidemiologicamente collegati tra loro o un aumento inatteso nel numero di casi in un tempo e luogo definito), il numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene di trasmissione note. Sotto osservazione anche il tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva per pazienti COVID-19 e quello dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19.

Intanto in Liguria si pensa alla fine del lockdown. “Chiedo ai genovesi di fare un ultimo sforzo, di restare a casa in questo fine settimana festivo, sarà uno degli ultimi weekend in cui dovremo farlo, cerchiamo di non uscire se non per reali necessità”: è l’appello del sindaco di Genova Marco Bucci, preoccupato dal nuovo aumento dell’8% degli spostamenti in città, relativi alla giornata di ieri. L’invito a stare a casa arriva insieme all’annuncio che da lunedì prossimo Genova “riapre parchi, spiagge e passeggiate, stiamo studiando le procedure”.

Lunedì saranno approntate anche tutte le misure per garantire il servizio di trasporto pubblico in città. “Stiamo anche pensando a una sanificazione straordinaria delle strade, se non dovesse piovere per lungo tempo“. La Giunta Bucci ha approvato la delibera per annullare alcuni mesi di pagamento della Tari se arriveranno le risorse promesse dal Governo, a partire dai negozi che “sono stati chiusi uno-due mesi e quindi non hanno prodotto rifiuti”.

In Lombardia “la nuova ordinanza della Regione alla firma del presidente. Attilio Fontana, in vista del 4 maggio, è sostanzialmente in linea con i provvedimenti indicati dal Governo”. Lo comunica, in una nota, la Regione Lombardia. A differenza di quanto previsto dal Dpcm in Lombardia permane però l’obbligo di coprirsi le vie respiratorie, con mascherina oppure con sciarpe, foulard o altri indumenti, anche all’aperto. Via libera ai mercati all’aperto (ma solo per generi alimentari e con alcune ‘semplificazioni’ chieste dai sindaci), semaforo verde per studi professionali, cartolerie, librerie e negozi di fiori.