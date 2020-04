Coronavirus, Italia in coda per lo stipendio degli specializzandi: “E’ umiliante”

Italia penultima in classifica per quanto riguarda la paga ai medici specializzandi. Nell’elenco postato dalla Società italiana di leadership e management in medicina (Simm) su Twitter, che si apre con i 79-102 mila euro l’anno della Svizzera, e include Usa, Paesi Bassi, Gb, Germania, Belgio, Francia, Italia e Grecia, il nostro Paese – con 22.700 euro l’anno – supera solo i 10.000 euro l’anno di Atene. “Come umiliare un capitale umano straordinario”, avverte in un tweet Walter Ricciardi, componente italiano del Comitato esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza.