Coronavirus, l’ISS conferma la tendenza positiva: “La curva dei contagi è in fase decrescente a livello nazionale”

“La curva dei contagi è in fase decrescente a livello nazionale“: lo ha dichiarato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico del Coronavirus in Italia. “Ci sono però zone con una diversa circolazione del virus e questo dimostra che le misure di contenimento hanno consentito di limitare questa circolazione“.

Ci sono 160mila persone positive a tamponi e le persone con sintomi si stanno riducendo.

C’è una forte reattività nel segnalare e intervenire precocemente sui nuovi focolai, secondo il presidente ISS, che si riferisce a un’analisi promossa relativamente alle zone rosse nel Paese.

“I dati dicono che le persone con sintomi stanno riducendosi, la curva è in fase decrescente. Mostrano un Paese con zone diverse, con intensità di circolazione diverse, e che il lockdown ha consentito di limitare la circolazione in molte aree del Paese. La Lombardia rimane la più colpita, ma la curva anche qui mostra un decremento. Il Veneto la stessa tendenza. L’Emilia anche. Altre regioni con circolazione più limitata“.

“C’è un trend alla decrescita nei numeri dei casi quando noi li presentiamo per data di comparsa dei sintomi“, ha spiegato il professor Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’ISS. “Il virus continuerà a circolare ma in maniera più lenta. Però nessun picco è stato raggiunto, lo abbiamo raggiunto artificialmente. Cosa è successo due mesi fa potrebbe riaccadere se non teniamo la guardia alta. Non sappiamo dove sono avvenuti gli ultimi contagi dopo lockdown“, ha spiegato. “Non raggiungeremo casi zero a maggio. Abbiamo abbattuto i contagi con il lockdown, ma la popolazione rimane ampiamente suscettibile“.