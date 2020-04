Coronavirus in Italia, le news dalle Regioni: DATI e bollettini di oggi

Di seguito gli ultimi aggiornamenti sui casi di coronavirus in Italia: le informazioni regione per regione, da Nord a Sud, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale oggi 15 aprile 2020.

In Veneto i casi positivi di coronavirus oggi sono saliti a 14624, 110 in più rispetto a ieri sera, mentre scendono a 16958 le persone in isolamento domiciliare, in calo i pazienti ricoverati in ospedale, a 1402, 12 in meno rispetto a ieri, stabili quelli ricoverati in terapia intensiva: 219 (1 in più rispetto a ieri), i deceduti in totale dal 21 febbraio sono saliti a 940, 825 i morti in ospedale, 7 in più rispetto a ieri sera; salgono a 1824 i pazienti guariti e dimessi.

Sono 77 nelle Marche le persone risultate positive al Coronavirus a seguito di 662 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Per il quarto giorno consecutivo, sia pure con un numero sensibilmente diverso di test effettuati, il numero dei contagi si mantiene sotto 100: lo comunica il Gores (Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie). Ora il numero di persone contagiate dal nelle Marche supera le 5.500 (5.503) su 22.611 test eseguiti dai diversi laboratori. La progressione, dalla vigilia di Pasqua, ha registrato 92 positivi su 997 tamponi (11 aprile), 78 su 456 (Pasqua) e 45 su 436 (13 aprile).