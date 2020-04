Coronavirus in Italia, le news dalle Regioni: DATI e bollettini aggiornati

Di seguito gli ultimi aggiornamenti sui casi di coronavirus in Italia: le informazioni Regione per Regione, da Nord a Sud, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale oggi 17 aprile 2020.

Sono 15374 i positivi a Coronavirus in Veneto, +155 rispetto a ieri

Sono 13489 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, 3730 i negativizzati, 1026 i deceduti totali in ospedale ed extraospedale. Sono ricoverati nelle strutture ospedaliere 1359 persone (+4) rispetto a ieri, di cui in terapia intensiva 197 (-3), 1958 sono i dimessi, 877 i decessi in ospedale (+8). E’ la provincia di Verona a contare il maggior numero di positivi 3805 (+45), segue Padova con 3504 (+36), Treviso 2237 (+2).

Nelle ultime 24 ore nelle Marche su 1.012 tamponi esaminati sono stati riscontrati altri 86 casi di positività al Coronavirus: ora il totale dei contagi nella regione e’ di 5.668 su 24.730 test eseguiti: lo comunica il Gores (Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie). Per il sesto giorno consecutivo il numero dei nuovi positivi si mantiene sotto 100 ma ieri e oggi i campioni esaminati sono stati superiori ai mille al giorno (1.107 il 15/4 con 79 positivi).

1.337 persone (+ 8 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive, mentre gli attualmente positivi sono 788 (- 38). I guariti sono 492 (+ 44); risultano 294 clinicamente guariti (+ 4); i deceduti sono 57 (+ 2). Dei 1.337 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 142 (- 7); di questi 31 (- 2) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.771 (- 134); sempre alla stessa data, risultano 10.540 (+ 702) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso entro le ore 8 del 16 aprile, sono stati eseguiti 22.802 tamponi (+ 1.331).