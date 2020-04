Coronavirus, oggi in Italia altri 542 morti ma abbiamo il nuovo RECORD di guariti (2.099) e tamponi (51.680). Tutti i DATI

Altri 542 morti oggi in Italia, ma anche 2.099 guariti e 3.836 nuovi contagiati: i dati giornalieri sull’epidemia di Coronavirus in Italia aggiornati alle 17 di oggi sono stati appena forniti dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa. Oggi l’Italia ha battuto il nuovo RECORD di guariti (per la prima volta oltre duemila in un solo giorno) e di tamponi effettuati: ben 51.680! Non erano mai stati così tanti! Il fatto che l’aumento dei nuovi contagiati sia molto piccolo rispetto ai due giorni scorsi, ma di gran lunga inferiore rispetto a una settimana fa quando c’erano la metà dei tamponi di oggi (vedi grafico in basso), dimostra quanto l’epidemia stia rallentando nella popolazione.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

139.422 contagiati



17.669 morti

26.491 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 95.262, così suddivise:

28.485 ricoverate in ospedale ( 30% )

( ) 3.693 ricoverate in terapia intensiva ( 4% )

( ) 63.084 in isolamento domiciliare ( 66% )

Ecco i dati e il grafico dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente:

Mercoledì 11 Marzo: +1.336 2.313+1.336

Giovedì 12 Marzo: +337 2.650+337

Venerdì 13 Marzo: -102 2.548-102

Sabato 14 Marzo: +949 3.497+949

Domenica 15 Marzo: +93 3.590+93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293 +293

Mercoledì 18 Marzo: +681 4.207+681

Giovedì 19 Marzo: +1.115 5.322+1.115

Venerdì 20 Marzo: +664 5.986+664

Sabato 21 Marzo: +567 6.553+567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4 .789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943

Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194

Sabato 28 Marzo: 5.974 +15

Domenica 29 Marzo: -721 5.253-721

Lunedì 30 Marzo : 4 -1.203 .050-1.203

: Martedì 31 Marzo: +3 4.053+3

Mercoledì 1 Aprile: +729 4.782+729

Giovedì 2 Aprile: – 114 4.668– 114

Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83 – 83

Sabato 4 Aprile: +220 4.805+220

Domenica 5 Aprile: -489 4.316

Lunedì 6 Aprile: -717 3.599-717

Martedì 7 Aprile: -560 3.039-560

Mercoledì 8 Aprile: +797 3.836+797

Eloquente il grafico con i dati:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: