Coronavirus, Italia sulla direzione giusta: si svuotano le terapie intensive, tasso di saturazione al 15%

L’Italia nella direzione giusta in questa lotta contro il coronavirus. Si svuotano le terapie intensive degli ospedali italiani. “È notevole l’abbassamento del tasso di saturazione delle terapie intensive che in Italia è sceso drasticamente (15%) con il picco massimo raggiunto in Lombardia intorno al 40%”. Lo evidenzia l’Instant Report Altems Covid-19 settimanale dell’Alta Scuola di economia e management dei Servizi sanitari dell’Università Cattolica di Roma. “Pressoché tutte le Regioni, superata la fase di crisi, stanno riportando la dotazione per 100 mila abitanti delle terapie intensive ai valori pre-Covid, laddove il ministero della Salute aveva suggerito un incremento del 50% della dotazione 2 mesi fa”, conclude il report.

“I dati di oggi sono molto confortanti, significa che stiamo andando nella direzione giusta”. Lo ha detto lo pneumologo del Gemelli e membro del Cts Luca Richeldi sottolineando che 6 regioni non fanno registrare decessi e altre 9 ne hanno meno di 10. “Se guardiamo agli ultimi 15 giorni – ha aggiunto – abbiamo dimezzato il numero dei deceduti, raddoppiato quello dei guariti, ridotto della metà le terapie intensive e ridotto significativamente il numero dei ricoverati”.