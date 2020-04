Coronavirus: in Italia tasso di letalità dell’11,8%, 80 anni l’età media delle vittime

Il tasso di letalità del Coronavirus in Italia è dell’11,8%, dato influenzato da età, condizioni cliniche e anche sesso (le donne sono solo il 31,4% delle vittime): è quanto emerso dall’aggiornamento epidemiologico dell’Istituto Superiore di Sanità, presentato oggi in conferenza stampa.

L’età media delle vittime è 80 anni (mentre 62 anni è l’età media dei contagiati) e quasi 2 su 3 , il 73,5%, sono over 70.

Sono 6 i decessi registrati sotto i 30 anni, mentre complessivamente le vittime tra gli under 50 sono solo l’1,1% del totale.

Il 2,8% delle vittime non aveva altre patologie, il 22,1% ne aveva una, il 23,9% due, e il 51,3% tre o più patologie.