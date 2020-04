Coronavirus in Italia, le ultime notizie dalle Regioni: contagiati in calo, DATI e bollettini di oggi

Di seguito gli ultimi aggiornamenti sui casi di coronavirus in Italia: le informazioni regione per regione, da Nord a Sud, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale oggi 11 aprile 2020.

In Veneto si contano dall’inizio dell’emergenza 13.768 casi di positività al Coronavirus, con un incremento di 309 nuovi contagiati. Al momento sono 18.111 le persone che si trovano in isolamento domiciliare; i ricoverati in ospedale sono 1.465, di questi 251 in terapia intensiva. Il numero dei dimessi oggi sale a 1.612; mentre sono 831 i deceduti (altre sette le vittime), 739 dei quali morti in ospedale. Il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato “Si chiude un’altra giornata dove i dimessi sono di più dei morti“.

Continua a migliorare il dato degli attualmente positivi (cioe’ al netto dei guariti e dei deceduti) al coronavirus in Umbria che sono 1.065 (-24, ieri -22) secondo i dati aggiornati dalla Regione alle 8 di sabato 11 aprile. Sono infatti 1.309 (+7, ieri piu’ quattro) le persone che risultano positive, 952 in provincia di Perugia (+2) e 310 in quella di Terni (+4). I guariti sono 192 (+33) e 342 clinicamente guariti (+3). I deceduti sono 52 (dato stabile). Dei 1.309 positivi (47 provengono da fuori regione) attualmente sono ricoverati in 176 (-9), 39 (stabile) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.176 (-108) e 8.053 (+696) quelle uscite. Nel complesso, entro le ore 8 dell’11 aprile, sono stati eseguiti 17.662 tamponi (+1.337).

Sono 282 i casi positivi di coronavirus in Basilicata. La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri sono stati effettuati 354 test per l’infezione da Covid-19, di cui 350 sono risultati negativi e 4 positivi. Ai 282 positivi vanno aggiunte 17 persone decedute e 14 guarite. I ricoverati negli ospedali di Potenza e Matera sono 72.