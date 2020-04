Coronavirus in Italia, le ultime notizie dalle Regioni: DATI e bollettini di oggi

Di seguito gli ultimi aggiornamenti sui casi di Coronavirus in Italia: le informazioni Regione per Regione, da Nord a Sud, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale oggi 20 aprile 2020.

Sono saliti a 5.826 i casi di Coronavirus accertati nelle Marche dall’inizio dell’epidemia, il 20,8% rispetto ai 28.006 campioni complessivamente processati in tutta la regione. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi accertati sono stati 57, il 6,3% rispetto ai 907 tamponi effettuati, dopo 4 giorni consecutivi in cui era stato possibile effettuare oltre mille test al giorno. Il rapporto tra il totale dei tamponi processati dal 24 febbraio e quello dei casi accertati di Coronavirus è in calo dal passato dal 19 marzo scorso (era al 38,3%). I dati sono contenuti nell’aggiornamento quotidiano del Gores, il gruppo operativo regionale che coordina l’emergenza sanitaria.