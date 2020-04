Coronavirus Italia: gli ultimi aggiornamenti Regione per Regione [DATI]

Aggiornati di ora in ora anche oggi 1° aprile 2020 i dati sui casi di coronavirus in Italia: ecco le informazioni regione per regione, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale.

In Alto Adige il numero delle persone decedute per aver contratto il coronavirus è salito a 110, 33 in più rispetto al dato comunicato dalla Provincia Autonoma ieri mattina. L’aggiornamento è arrivato a seguito della parifica tra i dati dell’Azienda sanitaria altoatesina e l’unità di crisi delle case di riposo. I dati raccolti dei decessi negli ospedali della provincia di Bolzano erano 77 ma mancavano gli aggiornamenti dalle case di riposo.