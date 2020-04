Coronavirus in Italia, Viminale: ieri sanzionate oltre diecimila persone

Il Viminale ha reso noto che oltre diecimila persone sono state sanzionate ieri dalle forze dell’ordine durante i controlli sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus: 10.375 per violazione dei divieti anti-contagio, 60 per false dichiarazioni, 14 per violata quarantena. Sono state 271.675 le persone controllate.

Gli esercizi monitorati sono stati invece 94.129: 106 i titolari sanzionati, per 31 e’ stata disposta la chiusura.